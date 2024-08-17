Помыть грибы просто водой не всегда выходит удачно. Грязь все равно остается и избавиться от нее довольно сложно и долго. Но вы сможете значительно упростить процесс, если воспользуетесь следующим лайфхаком.

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О том, как правильно мыть грибы от грязи, рассказал кулинар с ником o gorodnik в Instagram. Для этого метода вам понадобится обычная мука.

Как помыть грибы от грязи:

1.Залить грибы холодной водой в миску.

2. Немного промыть.

3. Переместить грибы на противень и посыпать через сито, ровным слоем мукой и слегка перемешать руками.

4. Оставить на 8-10 минут для того, чтобы мука разбухла и впитала всю грязь, оставшуюся на грибах.

5. Промыть грибы под холодной проточной водой.

6. Откинуть на салфетки или кухонное полотенце для того, чтобы забрать лишнюю воду.

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