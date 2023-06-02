Перловка – одна из самых бюджетных и вместе с тем вкусных круп, которую можно удачно приготовить с мясом, грибами, тушенкой и даже картофелем. Впрочем, такая каша имеет одну особенность – ее перед приготовлением советуют обязательно замачивать. Это достаточно длительный процесс, и если времени на этот шаг нет – существует альтернатива.

Редакция FoodOboz поделится с вами тремя способами, как приготовить перловку без замачивания.

Для всех следующих способов вам понадобятся:

перловая крупа

вода

соль

сливочное масло

Способ 1

Для первого способа нужно тщательно перебрать крупу, помыть ее и насыпать в кипящую воду. Проварить таким образом 2-3 минуты обязательно на сильном огне. После этого нужно слить воду из кастрюли и залить новой холодной водой. Поставить в таком виде на огонь, довести до кипения, уменьшить мощность на минимум, добавить соль и сливочное масло и варить до полного испарения воды.

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Способ 2

Для следующего способа крупу следует тщательно перебрать, промыть, залить горячей водой и довести до кипения. После этого воду следует слить и залить новой горячей водой, подсолить, добавить сливочное масло, накрыть крышкой и продолжить готовить в духовке при температуре 180 градусов до готовности.

Способ 3

Последний способ предполагает приготовление перловой каши в микроволновке. Для такого способа лучше использовать крупу, которая продается в пакетиках. Далее следует положить пакетик с кашей в стеклянную емкость, залить водой и готовить в микроволновке на максимальной мощности 10-15 минут. После этого нужно снизить мощность оставить до полного приготовления крупы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как вкусно и полезно приготовить перловую кашу.