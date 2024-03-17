Как быстро запечь куриные голени с хрустящей корочкой: элементарный лайфхак
Куриное мясо и овощи – это очень универсальное сочетание, которое часто запекают. Блюдо подходит на тот случай, если нужно быстро сделать что-нибудь поесть, а времени маловато. Но класть все компоненты в одну форму – мясо может прилипнуть к пергаменту и пригореть. Зоб такого не случилось – воспользуйтесь следующим лайфхаком.
Простым лайфхаком по приготовлению хрустящих куриных голеней поделилась фудблогер с ником healthyddiary__ в Instagram. Все очень хорошо пропекается.
В чем суть лайфхака:
Овощи нужно выложить в форму, а голени развесьте сверху над овощами. Для этого отлично подходит обычная решетка из духовки.
Ингредиенты:
- курица (голени и бедра)
- кабачок
- картофель
- специи: для картофеля, для курицы, чеснок, кориандр, соль
- масло
Способ приготовления:
1. Замариновать курицу в специях и подсолнечном масле.
2. Почистить картофель.
3. Нарезать кабачок.
4. Также все замариновать в специях и подсолнечном масле.
5. Выложить на пергамент картофель, кабачок, бедра, голени.
6. Повешать на сетку.
7. Отправить в духовку на 40-50 минут при температуре 180 градусов.
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