Куриное мясо и овощи – это очень универсальное сочетание, которое часто запекают. Блюдо подходит на тот случай, если нужно быстро сделать что-нибудь поесть, а времени маловато. Но класть все компоненты в одну форму – мясо может прилипнуть к пергаменту и пригореть. Зоб такого не случилось – воспользуйтесь следующим лайфхаком.

Простым лайфхаком по приготовлению хрустящих куриных голеней поделилась фудблогер с ником healthyddiary__ в Instagram. Все очень хорошо пропекается.

В чем суть лайфхака:

Овощи нужно выложить в форму, а голени развесьте сверху над овощами. Для этого отлично подходит обычная решетка из духовки.

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Ингредиенты:

курица (голени и бедра)

кабачок

картофель

специи: для картофеля, для курицы, чеснок, кориандр, соль

масло

Способ приготовления:

1. Замариновать курицу в специях и подсолнечном масле.

2. Почистить картофель.

3. Нарезать кабачок.

4. Также все замариновать в специях и подсолнечном масле.

5. Выложить на пергамент картофель, кабачок, бедра, голени.

6. Повешать на сетку.

7. Отправить в духовку на 40-50 минут при температуре 180 градусов.

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