Как добавлять яйца, чтобы панкейки были пышными и высокими: рецепт теста

Татьяна Козюк
Лайфхаки
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Как добавлять яйца, чтобы панкейки были пышными и высокими: рецепт теста

Панкейки – это идеальное блюдо для вкусного и быстрого завтрака. Их можно приготовить на молоке, кефире и даже на обычной воде. Впрочем, чтобы они были пышными и высокими, недостаточно просто смешать ингредиенты.

В одном из кулинарных блогов (cook_enjoying) в Instagram был опубликован рецепт японских панкейков. Их особенность заключается в том, что белки для теста нужно взбивать отдельно – так панкейки получаются очень пышными и прекрасно вырастают.

Рецепт японских панкейков на молоке
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Ингредиенты (8 шт.):

  • яйца – 4 шт
  • мука – 60 г
  • молоко – 60 мл
  • разрыхлитель – 0,5 ч. л.
  • соль
  • сахар\подсластитель
Вкусные панкейки на завтрак

Способ приготовления:

1. Белки осторожно отделить от желтков. К желткам добавить подсластитель и молоко, перемешать.

2. После этого добавить муку и разрыхлитель, еще раз перемешать.

Тесто на молоке для панкейков

3. К белкам нужно добавить щепотку соли и немного сахара\подсластителя и взбить до плотной массы.

4. Смешать две полученные массы.

Как правильно добавлять яйца, чтобы панкейки были пышными

5. Обжарить панкейки на сковороде.

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