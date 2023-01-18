Как добавлять яйца, чтобы панкейки были пышными и высокими: рецепт теста
Панкейки – это идеальное блюдо для вкусного и быстрого завтрака. Их можно приготовить на молоке, кефире и даже на обычной воде. Впрочем, чтобы они были пышными и высокими, недостаточно просто смешать ингредиенты.
В одном из кулинарных блогов (cook_enjoying) в Instagram был опубликован рецепт японских панкейков. Их особенность заключается в том, что белки для теста нужно взбивать отдельно – так панкейки получаются очень пышными и прекрасно вырастают.
Ингредиенты (8 шт.):
- яйца – 4 шт
- мука – 60 г
- молоко – 60 мл
- разрыхлитель – 0,5 ч. л.
- соль
- сахар\подсластитель
Способ приготовления:
1. Белки осторожно отделить от желтков. К желткам добавить подсластитель и молоко, перемешать.
2. После этого добавить муку и разрыхлитель, еще раз перемешать.
3. К белкам нужно добавить щепотку соли и немного сахара\подсластителя и взбить до плотной массы.
4. Смешать две полученные массы.
5. Обжарить панкейки на сковороде.
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