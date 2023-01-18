Панкейки – это идеальное блюдо для вкусного и быстрого завтрака. Их можно приготовить на молоке, кефире и даже на обычной воде. Впрочем, чтобы они были пышными и высокими, недостаточно просто смешать ингредиенты.

В одном из кулинарных блогов (cook_enjoying) в Instagram был опубликован рецепт японских панкейков. Их особенность заключается в том, что белки для теста нужно взбивать отдельно – так панкейки получаются очень пышными и прекрасно вырастают.

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Ингредиенты (8 шт.):

яйца – 4 шт

мука – 60 г

молоко – 60 мл

разрыхлитель – 0,5 ч. л.

соль

сахар\подсластитель

Способ приготовления:

1. Белки осторожно отделить от желтков. К желткам добавить подсластитель и молоко, перемешать.

2. После этого добавить муку и разрыхлитель, еще раз перемешать.

3. К белкам нужно добавить щепотку соли и немного сахара\подсластителя и взбить до плотной массы.

4. Смешать две полученные массы.

5. Обжарить панкейки на сковороде.

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