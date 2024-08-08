Если вам надоело постоянно выбрасывать увядшую зелень, то следует просто научиться правильно ее хранить. Тогда она не только надолго останется в хорошем состоянии, но всегда будет под рукой во время приготовления разнообразных блюд.

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Как правильно хранить зелень, чтобы она надолго оставалась свежей, в Instagram рассказал фудблогер с ником o gorodnik. Он также отметил, что зелень можно реанимировать, погрузив ее в холодную воду с кусочками льда и оставив на два часа.

Как правильно хранить зелень

1. Промыть зелень в прохладной воде.

2. Просушить в специальной сушке для зелени или бумажными полотенцами от излишней воды.

3. Обернуть ее в бумажное влажное полотенце и хранить в контейнере или пакете с дырочками для того чтобы зелень могла дышать. Если накрываете ее пленкой, то обязательно сделать несколько отверстий для легкой циркуляции воздуха.

4. Обязательно проверять каждый день и перебирать от увядшей или подгнившей зелени.

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