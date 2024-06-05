Независимо от того, что некоторые люди используют нож и вилку, когда едят бургер, это блюдо принято есть руками. Но каждый, кто пробовал есть руками, точно ненавидит момент, когда бургер разваливается и его составляющие выпадают на тарелку.

Но блоггер Макс Клименко в своем TikTok показал отличный способ, благодаря которому руки, лицо и тарелка останутся чистыми, даже если вы будете есть бургер руками. Оказывается, это очень просто.

Благодаря методу, показанному Клименко, из вашего блюда никогда не будут выпадать огурцы и не вытекать соус. Таким образом, бургер останется целым и сохранит свою структуру, пока его не съедят.

Единственное, что вам нужно сделать – это перевернуть блюдо дороги дном так, чтобы верхняя булочка оказалась снизу. Верхняя часть булочки, как правило, гораздо толще нижней. Поэтому, перевернув блюдо, булка будет впитывать в себя весь соус, который при обычном потреблении утек бы на тарелку.

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