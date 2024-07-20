Для того чтобы сварить идеальные макароны аль денте, должно было только прочитать инструкцию на упаковке. Важно придерживаться некоторых правил, которые помогут сделать блюдо идеальным.

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Как правильно приготовить макароны или деньте, чтобы они за слипались и не разваривались, точно знает всемирно известный шеф-повар Гордон Рамзи, награжденный нескольким звездами Мишлен. Обо всех секретах он рассказал на своем YouTube-канале.

Как приготовить макароны по методу Гордона Рамзи

Возьмите большую кастрюлю, ведь макаронам нужно много места, чтобы правильно свариться.

Добавьте в прохладную воду соль.

Добавить оливковое масло. Рамзи заявляет, что этот этап просто необходим, чтобы макароны не слипались и держались отдельно друг от друга.

Доведите воду до кипения.

Положите целые макароны в воду, не окуная их до конца, чтобы не сломать.

Описание:

Когда часть макарон, оказавшаяся в воде, начнет смягчаться, с помощью щипцов опустите другую часть в воду.

Описание:

Оставьте макароны вариться в течение времени, указанного на упаковке.

Описание:

За минуту до завершения приготовления достаньте одну макаронину и попробуйте по вкусу. Она должна быть мягкой снаружи и жесткой, но не хрустящей внутри.

Описание:

Слейте воду из макарон, добавьте соль, перец и сбрызните оливковым маслом.

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