Яйца являются очень полезным и ценным продуктом, который специалисты рекомендуют есть всем, но только, если у вас нет на них аллергии.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно готовить яйца, чтобы они были максимально полезными.

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Специалисты по здоровому питанию уверены, что наиболее полезными являются именно вареные яйца (без соли). Стоит отметить, что вареные яйца должны быть с жидким желтком! Важно знать, что у вареного вкрутую яйца 160 ккал на 100 г.

А вот жареные яйца являются самыми вредными, так как их готовят на животном жире или масле и во время жарки большинство витаминов и минералов теряются и они становятся просто источником холестерина. Также у жареного яйца 200 ккал на 100 г.

Как правильно варить яйца в холодной воде

– яйцо всмятку нужно варить 2 минуты после закипания, убавив огонь.

– яйца пашот нужно варить 4 минуты после закипания.

– яйца вкрутую нужно варим 7 минут после закипания, убавив огонь.

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