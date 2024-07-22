Сезон арбузов начат! А это значит, что он будет долго присутствовать чуть ли не на каждом обеденном и праздничном столе. Поэтому важно уметь хорошо, а главное, легко нарезать арбуз, чтобы он не только смаковал, но и создавал хорошее настроение.

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Как легко нарезать арбуз, чтобы он стал настоящим украшением стола, в Instagram рассказала фудблоге с ником emiliya yevtushenko. Оказывается, ничего сложного в этом нет.

Как нарезать арбуз

1. Разрезаем арбуз посередине вдоль линий.

2. Каждую половинку разрезаем еще раз пополам.

3. Полученные частицы арбуза разрезаем поперек на три равные части.

4. Делаем два надреза на кожуре арбуза таким образом, чтобы частицы с краев балла шире, а самая тонкая – посередине.

5. Срезаем широкие края кожуры.

6. Выкладываем кофе на тарелку. Таким образом должны получиться ломтики с "ручками", чем-то похожими на короткие палочки от мороженого.

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