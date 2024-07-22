Как хорошо и легко нарезать арбуз для застолья: лайфхак

Эрика Ильина
Лайфхаки
1 минута
2,0 т.
Как хорошо и легко нарезать арбуз для застолья: лайфхак

Сезон арбузов начат! А это значит, что он будет долго присутствовать чуть ли не на каждом обеденном и праздничном столе. Поэтому важно уметь хорошо, а главное, легко нарезать арбуз, чтобы он не только смаковал, но и создавал хорошее настроение.

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Как легко нарезать арбуз, чтобы он стал настоящим украшением стола, в Instagram рассказала фудблоге с ником emiliya yevtushenko. Оказывается, ничего сложного в этом нет.

Как хорошо и легко нарезать арбуз для застолья: лайфхак

Как нарезать арбуз

1. Разрезаем арбуз посередине вдоль линий.

Как хорошо и легко нарезать арбуз для застолья: лайфхак

2. Каждую половинку разрезаем еще раз пополам.

3. Полученные частицы арбуза разрезаем поперек на три равные части.

Как хорошо и легко нарезать арбуз для застолья: лайфхак

4. Делаем два надреза на кожуре арбуза таким образом, чтобы частицы с краев балла шире, а самая тонкая – посередине.

Как хорошо и легко нарезать арбуз для застолья: лайфхак

5. Срезаем широкие края кожуры.

Как хорошо и легко нарезать арбуз для застолья: лайфхак

6. Выкладываем кофе на тарелку. Таким образом должны получиться ломтики с "ручками", чем-то похожими на короткие палочки от мороженого.

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