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Как хорошо завернуть блины для праздничного стола: простая хитрость
Блинчики – это блюдо, которое можно назвать универсальным. Она может выступать в качестве завтрака, перекуса, закуски, или даже основного блюда. Все зависит от выбранной начинки и способа подачи.
Вот, например, фудблогер с ником будет smachno razom в TikTok показала, как красиво завернуть блины. В результате у нее получилось очень красивое блюдо, которое прекрасно дополнит любой праздничный стол.
Как завернуть блины
1. Блинчик выкладываем на разделочную доску и два противоположных края заворачиваем внутрь.
2. Непосредственно на образовавшийся шов выкладываем любую начинку по вкусу.
3. Сворачиваем рулет начинкой внутрь.
4. Посредине завернутого блина делаем диагональный разрез и выкладываем на тарелку.
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