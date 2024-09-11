Блинчики – это блюдо, которое можно назвать универсальным. Она может выступать в качестве завтрака, перекуса, закуски, или даже основного блюда. Все зависит от выбранной начинки и способа подачи.

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Вот, например, фудблогер с ником будет smachno razom в TikTok показала, как красиво завернуть блины. В результате у нее получилось очень красивое блюдо, которое прекрасно дополнит любой праздничный стол.

Как завернуть блины

1. Блинчик выкладываем на разделочную доску и два противоположных края заворачиваем внутрь.

2. Непосредственно на образовавшийся шов выкладываем любую начинку по вкусу.

3. Сворачиваем рулет начинкой внутрь.

4. Посредине завернутого блина делаем диагональный разрез и выкладываем на тарелку.

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