В последние годы авокадо стало одним из основных продуктов прогрессивных хозяек. Оно идеально подходит для приготовления гуакамоле, а также отлично смакует в салате или на обычном тосте. Но авокадо имеет один существенный недостаток – оно практически мгновенно становится мягким и перезрелым.

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Однако, соблюдая правила хранения авокадо, срок его годности можно существенно продлить. Менеджер по упаковке в US Packaging and Wrapping Чарльз Хаверфилд объяснил Mirror, что срок хранения авокадо существенно зависит от уровня его спелости при покупке.

Он советует покупать светло-зеленые авокадо и хранить их в холодильнике до момента созревания. По словам Чарльза, таким образом, авокадо не испортится в течение недели после покупки.

Он также отметил, что при правильном хранении спелый авокадо способен оставаться свежим в течение двух недель. Чтобы замедлить процесс созревания и предотвратить, чтобы авокадо превратился в кашевидную коричневую смесь, он предлагает поместить его в холодильник, чтобы он дольше оставался более твердым и свежим.

Он также рекомендует хранить авокадо с фруктами, выделяющими газ созревания этиленом, такими как бананы и яблоки. Лучше всего хранить фрукты целиком дольше, потому что фермент во фруктах может вызвать их окисление и покраснение.

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