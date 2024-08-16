Авокадо является популярным фруктом, содержащим много пользы для здоровья, но сохранить его свежим после разрезания довольно трудно. Разрезанный авокадо чернеет за считанные часы, после чего становится непригодным к употреблению даже в салате.

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Чтобы не приходилось выбрасывать остатки авокадо на свалку или использовать его полностью тогда, когда это совсем не нужно, следует знать полезный лайфхак. Благодаря нему, авокадо будет храниться в вашем холодильнике столько, сколько нужно, пишет Mirror.

Теша Батлер, главный идейный основатель сайта для гурманов The Natural Nurturer, поведала гениальную идею, которая может спасти авокадо от почернения. Она советует смазать оливковым маслом мякоть авокадо, который вы планируете использовать позже.

Этот простой лайфхак создаст барьер между мякотью и воздухом, замедлив почернение. Смачивание срезанной стороны авокадо в оливковом масле действует как герметик, уменьшая влияние кислорода и соответственно его способность испортить вашу закуску. После смазки авокадо следует плотно завернуть в пищевую пленку, поместить в емкость и отправить в холодильник. Таким образом, авокадо сохранит свою свежесть на неделю.

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