Консервация считается продуктом длительного хранения, поэтому заготовки могут стоять в погребе или холодильнике месяцами. Но для того, чтобы такая пища осталась пригодной для употребления, ей нужны соответствующие условия.

Поэтому редакция FoodOboz расскажет, как следует хранить мясную, рыбную и овощную консервацию в закрытом и открытом виде.

Как хранить закрытые консервы

1. Мясную, овощную или плодовую консервацию рекомендуется хранить при температуре воздуха не более 15 градусов и при относительной влажности до 75% в проветриваемом помещении.

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2. Хранить закрытые консервы в холодильнике не следует. Они могут не только стать плохого вкуса, но и засахариться (последнее касается сгущенки, варенья, компотов).

3. Если упаковка получила повреждения – продукт может быстро испортиться. Поэтому за цельностью тары нужно очень хорошо следить. Металлические консервы особенно часто подвергаются деформациям и коррозии.

4. При покупке консервов следите за тем, чтобы емкость была целой и без повреждений.

Как правильно хранить консервы в открытом виде

1. Лучше всего открывать консервы перед употреблением. А хранить их в таком виде стоит не больше суток. При этом, содержимое нужно переложить в посуду из стекла или керамики.

2. Если вы уже открыли консерву – храните ее только в холодильнике.

3. Также, следует перевести содержимое в герметичный контейнер.

4. Рассол или соус из-под консервации выливать не стоит, ведь в нем продукт сохраняется лучше.

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