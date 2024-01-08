Как хранить лимон, чтобы он не засыхал и оставался полезным: делимся лайфхаком

Екатерина Ягович
Лайфхаки
1 минута
1,2 т.
Как хранить лимон, чтобы он не засыхал и оставался полезным: делимся лайфхаком

Если разрезанный лимон долгое время лежит в холодильнике, он перестает быть вкусным и сочным. Сверху фрукт просто засыхает. Все это потому, что вы неправильно его храните.

О том, как сохранить лимон свежим и полезным на долгое время рассказала Фудблогер Евгения Жданова (evhenia_zhdanova) в Instagram. Лучше всего для такого фрукта подходит морозильная камера.

Как хранить лимон, чтобы он не засыхал и оставался полезным: делимся лайфхаком

1. Тщательно вымыть лимон.

2. Протереть досуха.

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Как хранить лимон, чтобы он не засыхал и оставался полезным: делимся лайфхаком

3. Нарезать порционно.

Как хранить лимон, чтобы он не засыхал и оставался полезным: делимся лайфхаком

4. Выложить на дощечку.

Как хранить лимон, чтобы он не засыхал и оставался полезным: делимся лайфхаком

5. Заморозить.

6. При необходимости добавлять в чай.

Как хранить лимон, чтобы он не засыхал и оставался полезным: делимся лайфхаком

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