Если разрезанный лимон долгое время лежит в холодильнике, он перестает быть вкусным и сочным. Сверху фрукт просто засыхает. Все это потому, что вы неправильно его храните.

О том, как сохранить лимон свежим и полезным на долгое время рассказала Фудблогер Евгения Жданова (evhenia_zhdanova) в Instagram. Лучше всего для такого фрукта подходит морозильная камера.

1. Тщательно вымыть лимон.

2. Протереть досуха.

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3. Нарезать порционно.

4. Выложить на дощечку.

5. Заморозить.

6. При необходимости добавлять в чай.

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