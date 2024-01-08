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Как хранить лимон, чтобы он не засыхал и оставался полезным: делимся лайфхаком
Если разрезанный лимон долгое время лежит в холодильнике, он перестает быть вкусным и сочным. Сверху фрукт просто засыхает. Все это потому, что вы неправильно его храните.
О том, как сохранить лимон свежим и полезным на долгое время рассказала Фудблогер Евгения Жданова (evhenia_zhdanova) в Instagram. Лучше всего для такого фрукта подходит морозильная камера.
1. Тщательно вымыть лимон.
2. Протереть досуха.
3. Нарезать порционно.
4. Выложить на дощечку.
5. Заморозить.
6. При необходимости добавлять в чай.
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