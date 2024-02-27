Салат – это очень чувствительный листовой овощ. Свой вкус он раскрывает только в свежем состоянии, поэтому важно уметь хранить его свежите как можно дольше. Таким образом, количество пищевых отходов будет значительно уменьшено, а в вашем доме в течение длительного времени будет храниться свежий овощ.

Кале Джанки, автор кулинарных книг и создателем контента с 1,6 миллионами подписчиков в Instagram, рассказала изданию Mirror как правильно хранить салат так, чтобы он не терял свою свежесть в течение 14 дней.

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Для начала, говорит Джанки, нужно хорошо вымыть салат и убедиться, что он полностью высох. Далее срезаем ножку кочана и заворачиваем овощ в сухое бумажное полотенце. Помещаем салат в открытый полиэтиленовый пакет и отправляем в холодильник. Благодаря этому методу, полотенце впитает лишнюю влагу из салата, а его срок годности значительно увеличится.

Этот метод замечателен еще и тем, что благодаря нему можно долго сохранять все виды салата в течение 14 дней, оставляя их свежими и хрустящими.

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