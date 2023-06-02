Обычно свежая зелень хранится не долго даже в холодильнике. Через несколько дней та же петрушка или укроп теряют свежесть, вкусовые качества и становятся непригодными в пищу, иногда даже начинают гнить.

Редакция FoodOboz поделится с вами двумя самыми простыми способами, благодаря которым ваша зелень будет сохраняться свежей дольше.

Способ 1

Для этого способа вам понадобится чистое кухонное полотенце. Его нужно намочить и тщательно отжать от воды, чтобы оно было влажным. Далее необходимо положить зелень на бок ткани и завернуть таким образом в виде рулета. Если после этого из-под полотенца будут выглядеть корешки зелени, то их нужно завернуть в полиэтиленовый пакет.

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Хранить зелень в таком виде следует обязательно в холодильнике и желательно в отдельном ящике для фруктов и овощей.

Способ 2

Для следующего способа вам понадобится глубокая стеклянная емкость. Ее нужно частично наполнить водой. Далее установить внутрь зелень, а на тару надеть полиэтиленовый мешочек. Хранить зелень в таком виде следует на полке в холодильнике.

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