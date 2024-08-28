Использование свежих трав имеет уникальный шарм – они придают основным блюдам дополнительную изюминку и визуальную нотку, делая их совершенными. К сожалению, травы – это тот продукт, у которого нет длительного срока хранения, поэтому, когда возникает желание что-то приготовить с ними, приходится идти в супермаркет.

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А недавно в TikTok пользовательс ником hey.itsbel опубликовала отличный лайфхак по хранению зелени. Благодаря этому простому трюку зелень будет храниться свежей неделями. Это убережет ваше время, силы и деньги.

Для начала блоггер тщательно вымыла листья петрушки, не освобождая их от стеблей. Затем она выложила зелень на бумажное полотенце и дождалась, пока выйдет вся лишняя влага. Суть этого трюка состоит в том, что полотенце должно получиться мокрым, а зелень – нет.

Далее, заворачиваем зелень в то самое влажное бумажное полотенце со всех сторон. Стараемся не прижимать зелень, чтобы она не потеряла свою форму. Отправляем зелень в герметичный пакет и выжимаем из него лишний воздух.

Пакет с зеленью складываем в холодильник и держим закрытым. Таким образом, ваша зелень будет сохраняться свежей в течение нескольких недель.

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