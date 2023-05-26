Наверное, каждая хозяйка хотя бы раз в жизни сталкивалась с такой проблемой, как пригорела с едой кастрюля. Иногда такую ситуацию не в силах исправить даже бытовая химия. Впрочем, на помощь всегда придут подручные средства.

Редакция Foodoboz собрала и поделится с вами тремя лучшими и действенными способами, которые помогут отмыть пригоревшую кастрюлю с едой.

Способ 1 – соль

Следует отметить, что такой способ подойдет для посуды из нержавеющей стали, алюминия, эмали. Для того чтобы испытать метод, нужно кастрюлю прополоснуть холодной водой, затем насыпать на дно плотный слой соли и оставить в таком виде на несколько часов. После этого нагар легко удалить обычной губкой. Впрочем, если загрязнение сильно, процедуру придется повторить еще раз.

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Способ 2 – кипячение

Такой способ подойдет для всех видов поверхностей, за исключением алюминия. Для того чтобы отмыть нагар, нужно наполнить посуду водой, добавить 25 г соды и поставить на огонь. После закипания нужно проварить жидкость в течение 10 минут. Напоследок оставить остыть воду и помыть посуду привычным для вас способом.

Способ 3 – активированный уголь

Если вы обладательница алюминиевой или нержавеющей эмалированной посуды – это однозначно для вас. Для начала таблетки нужно измельчить в порошкообразное состояние и полученной массой засыпать дно кастрюли. В таком виде оставить ее на 40 минут, после чего помыть обычным для вас способом. . В зависимости от диаметра дна требуется от 4 до 8 таблеток.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как очистить кастрюли и сковородки от нагара.