Как и сколько варить гречку в кастрюле, чтобы она не прилипала ко дну: 3 главных правила

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
1 минута
1,1 т.
Как сварить рассыпчатую гречку

Гречка является одной из самых полезных и вкусных круп, из которой можно готовить каши, супы, а также из нее получатся сытные гречаники. Очень важно знать, как правильно варить крупу, чтобы она оставалась полезной и не прилипала в процессе к посуде, в которой вы ее готовите.

Вкусная гречка с грибами

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно варить гречку в кастрюле, чтобы она не прилипала ко дну кастрюли.

Как сварить рассыпчатую гречку, чтобы она не прилипала ко дну кастрюли
Видео дня

Советы:

1. Тщательно помойте гречку несколько раз, пока вода не будет полностью чистой.

Сколько воды нужно для варки гречки

2. В кастрюлю поместите гречку, залейте водой, доведите до кипения, и после обязательно огонь сделайте поменьше и варите гречку ровно 20 минут.

Как варить гречку, чтобы она была рассыпчатой

3. Очень важно еще при приготовлении – не перемешивать крупу, чтобы каша она была рассыпчатой и не прилипала ко дну кастрюли.

Как вкусно и правильно приготовить гречку

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты