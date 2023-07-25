Гречка является одной из самых полезных и вкусных круп, из которой можно готовить каши, супы, а также из нее получатся сытные гречаники. Очень важно знать, как правильно варить крупу, чтобы она оставалась полезной и не прилипала в процессе к посуде, в которой вы ее готовите.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно варить гречку в кастрюле, чтобы она не прилипала ко дну кастрюли.

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Советы:

1. Тщательно помойте гречку несколько раз, пока вода не будет полностью чистой.

2. В кастрюлю поместите гречку, залейте водой, доведите до кипения, и после обязательно огонь сделайте поменьше и варите гречку ровно 20 минут.

3. Очень важно еще при приготовлении – не перемешивать крупу, чтобы каша она была рассыпчатой и не прилипала ко дну кастрюли.

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