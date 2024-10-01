Сезон грибов начат! А это значит, что теперь на столах миллионов украинцев будет много сезонных блюд. Каждое из них будет наделене удивительным вкусом и ароматом, который невозможно ни с чем сравнить.

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В нашей стране, да и многих других, наиболее популярны белые грибы. Из них готовят много разнообразных блюд, вкус которых не оставит равнодушным ни одного человека. Но следует уметь правильно готовить белые грибы. Именно тогда будет возможность почувствовать всю полноту их вкуса, структуру и не нанести вред собственному здоровью. Как правильно это сделать, рассказали на канале Топ рецепты у Аллы в YouTube.

Для начала грибы следует тщательно вымыть и почистить. После этого нарезаем их на ломтики нужного размера. Отправляем нарезанные грибы в кастрюлю с водой и включаем нагрев. Воду не нужно солить. После того как вода закипела, снимаем пену и провариваем грибы в течение 20-30 минут. Сливаем воду из кастрюли и отставляем грибы в сторону.

Далее с грибами следует делать то, что больше всего приходится по вкусу. Их можно приправить специями, заправить сметаной и тушить. Можно просто обжарить на сковороде с луком, а можно приготовить суп или запеканку. Главное, что грибы уже отварены и не несут вреда для организма.

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