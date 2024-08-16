Если вы боитесь порезаться во время нарезки лука, ведь он достаточно скользкий, стоит задуматься над использованием интересных лайфхаков. Именно благодаря им лук будет идеально выглядеть в салате, а процесс его нарезки не будет таким опасным.

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Пользователь с ником @cases_tips в TikTok рассказал собственный метод, благодаря которому можно легко нарезать лук. Самое интересное, что для этого не понадобится нож. В результате вы получите тоненькие ломтики лука, которые будут идеально подходить к любому блюду.

Единственное, что понадобится – это вилка и овощечистка. Шеф-повар начинает с того, что втыкает вилку в нижнюю часть лука. Это делает овощ устойчивым, пока он нарезает лук. Чтобы лук оставался таким, он кладет руку на ручку вилки, прижимая ее к разделочной доске.

Используя овощечистку, шеф-повар перемещает ее назад и вперед, создавая тонкие ломтики. Конечным результатом станут ломтики лука, идеальные для сочного бургера или пиццы. Также они будут отлично смотреться в салате. Это, пожалуй, лучший на сегодняшний день лайфхак по нарезанию лука, который к тому же не нуждается в использовании ножа.

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