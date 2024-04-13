С каждым использованием микроволновки на стенках появляются следы жира, разводы, накапливаются остатки пищи. Все это нужно вовремя устранять, чтобы не было неприятного запаха и грязь не портила вкус пищи, которую вы подогреваете. А если воспользоваться следующим простым лайфхаком – отмыть микроволновку можно очень быстро даже без химии.

Простым способом очищения духовки от грязи и разводов поделилась блогер Диана Гологовец (diana_gologovets) на своей странице в Instagram. Вам понадобится обычный лимон.

Пошаговая инструкция:

1. Помыть лимоны.

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2. Нарезать кольцами средней толщины.

3. В миску налить воду. Позаботьтесь, чтобы была именно та посуда, которую можно ставить в микроволновку – термостойкую.

4. Выложить в воду нарезанные кусочки цитрусов.

5. Поставить в микроволновку.

6. Включите высокую мощность.

7. Оставить на 10 минут. Вода должна покипеть, чтобы образовался пар.

8. Затем открыть, вынуть посуду с лимонами.

9. Протереть микроволновку изнутри обычным сухим полотенцем – техника будет идеально чистой и без разводов.

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