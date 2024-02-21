Несмотря на большое количество витаминов и приятный вкус рыбы – запах у такого продукта достаточно специфичный. Поэтому блюда не вызывают особого аппетита. Но проблему достаточно легко решить.

Редакция FoodOboz поделится лайфхаком, который поможет избавиться от резкого рыбного запаха. Все очень просто.

Неприятный запах проявляется в процессе приготовления рыбы. Особенно. когда нет вытяжки. Поэтому нейтрализовать аромат нужно еще тогда, когда рыба сырая.

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Что сделать с рыбой, чтобы убрать ее резкий запах

1. Удалите из рыбы все жабры, хорошо выпотрошите.

2. Тщательно промойте под струей холодной воды.

3. В отдельной емкости смешайте три столовых ложки уксуса (9%) и литр воды.

4. Залейте этой смесью рыбу и оставьте на 10 минут.

5. После этого хорошо высушите продукт от излишней влаги. Рыба готова к приготовлению.

Если вы планируете запекать или жарить рыбу – ее перед приготовлением можно протереть лимонным соком.

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