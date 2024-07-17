Лимон – это не только отличный консервант и фрукт, наполненный витаминами, но и хорошая закуска к алкогольным напиткам. Если подавать его на стол как раз в качестве последней, то важно, чтобы фрукт выглядел красиво. В таком случае он может стать еще и украшением стола.

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Как красиво нарезать лимон, рассказали на YouTube-канале "Світ порад". Оказывается три простых способа.

Способ 1

1. Нарезаем лимон кружочками.

2. Каждый кусок разрезаем пополам с одной стороны.

3. Разворачиваем кончики в разные стороны.

4. Выкладываем кружки друг у друга и подаем к столу.

Способ 2

1.Нарезаем лимон кружочками. Но первый кусок разрезаем всего до половины, а второй – полностью.

2. С неразрезанной стороны производим разрез так, как в предыдущем способе.

3. Разворачиваем в разные стороны кончики и верхушку.

4. Выкладываем кружки друг у друга и подаем к столу. Для красоты внутрь можно положить оливку.

Способ 3

1. Нарезаем лимон кружочками.

2. Каждый кусок разрезаем пополам с одной стороны.

3. Разворачиваем кончики в разные стороны.

4. Огурец разрезаем пополам и нарезаем очень тоненькими слайсами.

5. Соединяем края огурца зубочисткой с одной стороны. Расправляем, образуя веер.

6. Вставляем зубочистку с огурцом в верхнюю часть лимона.

7. На свободный край зубочистки нанизываем оливку.

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