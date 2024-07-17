Как красиво и легко нарезать лимон: три способа
Лимон – это не только отличный консервант и фрукт, наполненный витаминами, но и хорошая закуска к алкогольным напиткам. Если подавать его на стол как раз в качестве последней, то важно, чтобы фрукт выглядел красиво. В таком случае он может стать еще и украшением стола.
Как красиво нарезать лимон, рассказали на YouTube-канале "Світ порад". Оказывается три простых способа.
Способ 1
1. Нарезаем лимон кружочками.
2. Каждый кусок разрезаем пополам с одной стороны.
3. Разворачиваем кончики в разные стороны.
4. Выкладываем кружки друг у друга и подаем к столу.
Способ 2
1.Нарезаем лимон кружочками. Но первый кусок разрезаем всего до половины, а второй – полностью.
2. С неразрезанной стороны производим разрез так, как в предыдущем способе.
3. Разворачиваем в разные стороны кончики и верхушку.
4. Выкладываем кружки друг у друга и подаем к столу. Для красоты внутрь можно положить оливку.
Способ 3
1. Нарезаем лимон кружочками.
2. Каждый кусок разрезаем пополам с одной стороны.
3. Разворачиваем кончики в разные стороны.
4. Огурец разрезаем пополам и нарезаем очень тоненькими слайсами.
5. Соединяем края огурца зубочисткой с одной стороны. Расправляем, образуя веер.
6. Вставляем зубочистку с огурцом в верхнюю часть лимона.
7. На свободный край зубочистки нанизываем оливку.
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