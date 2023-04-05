Пасхальные яйца являются обязательным элементом на праздничном пасхальном столе. Красить их можно соком свеклы, луковой шелухой, а также красным вином, чаем каркаде, молотой паприкой, куркумой.

Кулинар Катерина поделилась в Instagram оригинальной идеей, как красиво покрасить яйца смесью из уксуса, чая каркаде и луковой шелухи.

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Ингредиенты:

Уксус 9%

Луковая шелуха

Каркаде

Бумага А4

Марля

Способ приготовления:

1. Взбейте луковую шелуху в блендере. Переложите в миску, добавьте порезанные бумажки.

2. Яйца обмокните в уксус, обваляйте в этой смеси, переложите в марлю и крепко завяжите.

3. Переложите яйца в кастрюлю с луковой шелухой, добавьте воду, чай каркаде, соль, доведите до кипения и варите около 10 минут.

4. Извлеките яйца из марли и переложите в миску.

Рисунок на яйцах получится очень оригинальным и красивым без разводов!

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как правильно покрасить яйца чаем каркаде, чтобы они были красивыми и без разводов.