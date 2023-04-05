Как красиво покрасить яйца смесью из уксуса, луковой шелухи и каркаде: делимся оригинальной технологией

Ирина Мельниченко
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Как красиво покрасить яйца

Пасхальные яйца являются обязательным элементом на праздничном пасхальном столе. Красить их можно соком свеклы, луковой шелухой, а также красным вином, чаем каркаде, молотой паприкой, куркумой. 

Как покрасить яйца домашними красителями

Кулинар Катерина поделилась в Instagram оригинальной идеей, как красиво покрасить яйца смесью из уксуса, чая каркаде и луковой шелухи. 

Способ покраски яиц
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Ингредиенты:

  • Уксус 9% 
  • Луковая шелуха 
  • Каркаде 
  • Бумага А4
  • Марля 

Способ приготовления:

1. Взбейте луковую шелуху в блендере. Переложите в миску, добавьте порезанные бумажки. 

Луковая шелуха

2. Яйца обмокните в уксус, обваляйте в этой смеси, переложите в марлю и крепко завяжите. 

Как правильно красить яйца

3. Переложите яйца в кастрюлю с луковой шелухой, добавьте воду, чай каркаде, соль, доведите до кипения и варите около 10 минут. 

Как правильно варить яйца в луковой шелухе и чае

4. Извлеките яйца из марли и переложите в миску.

Яйца покрашенные луковой шелухой и чаем

Рисунок на яйцах получится очень оригинальным и красивым без разводов!

Готовые яйца

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как правильно покрасить яйца чаем каркаде, чтобы они были красивыми и без разводов. 

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