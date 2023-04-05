Как красиво покрасить яйца смесью из уксуса, луковой шелухи и каркаде: делимся оригинальной технологией
Пасхальные яйца являются обязательным элементом на праздничном пасхальном столе. Красить их можно соком свеклы, луковой шелухой, а также красным вином, чаем каркаде, молотой паприкой, куркумой.
Кулинар Катерина поделилась в Instagram оригинальной идеей, как красиво покрасить яйца смесью из уксуса, чая каркаде и луковой шелухи.
Ингредиенты:
- Уксус 9%
- Луковая шелуха
- Каркаде
- Бумага А4
- Марля
Способ приготовления:
1. Взбейте луковую шелуху в блендере. Переложите в миску, добавьте порезанные бумажки.
2. Яйца обмокните в уксус, обваляйте в этой смеси, переложите в марлю и крепко завяжите.
3. Переложите яйца в кастрюлю с луковой шелухой, добавьте воду, чай каркаде, соль, доведите до кипения и варите около 10 минут.
4. Извлеките яйца из марли и переложите в миску.
Рисунок на яйцах получится очень оригинальным и красивым без разводов!
Также на OBOZREVATEL сообщалось, как правильно покрасить яйца чаем каркаде, чтобы они были красивыми и без разводов.