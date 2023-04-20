Квашеная капуста – это не только вкусное и полезное, но и универсальное блюдо на все случаи жизни, которое подают на любое празднование и просто на ежедневный стол. Готовят ее на зиму по-разному: с морковью, свеклой, медом, рассолом и клюквой.

Нередко бывает так, что со временем квашеная капуста начинает желтеть, терять упругость и вкус, а иногда даже скисать. Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, как квасить капусту, чтобы она была белой и хрустящей.

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Лайфхак 1 – морковь

Морковь – это тот ингредиент, сок которого лишает квашеную капусту белого цвета, отдавая желтый. Можно обойтись и без этого продукта – капуста получается белая, хрустальная и прозрачная. Или как вариант выложить морковь наверх капусты, смешав ее с капустной нарезкой. В таком случае морковь хоть и есть, но цвет не отдает.

Лайфхак 2 – вода и рассол

Существует множество рецептов квашения капусты в рассоле и в собственном соке. В двух случаях закуска получается вкусной. Но если вы хотите, чтобы овощ оставался белым и хрустящим, следует отдать предпочтение квашеной капусте в собственном соке, используя только соль.

Лайфхак 3 – пряности и сахар

Перец горошек, соцветия укропа, молотые специи или избыточное количество лавровых листьев – все они хоть и не очень заметно, но уносят белый цвет капусты. То же касается и сахара, который традиционно добавляют в рассол.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, сколько соли добавить, чтобы квашеная капуста была хрустящей и не горчила.