Как легко отмыть духовку от жира, пятен и нагара: лучшие домашние способы
Каждая хозяйка хотя бы раз в жизни сталкивалась с такой проблемой, как грязная духовка, которую сложно отмыть от пятен, жира и нагара. Иногда обычно моющее средство не помогает, но в таком случае нужно подключить подручные средства.
В одном из блогов о полезных советах и рецептах (harnaporada) в TikTok поделились тремя простыми способами, которые помогут легко отмыть духовку.
Способ 1
Понадобится:
- моющее средство
- сода
- уксус
Способ очистки:
1. Смешайте все необходимые ингредиенты в одинаковых пропорциях. Нанести массу на стены духовки и оставить на ночь.
2. Утром вытереть духовку влажной губкой.
Способ 2
Понадобится:
- лимон\лимонная кислота
- вода
Способ очистки:
1. На противень налить воду и выложить порезанный дольками лимон или насыпать лимонную кислоту.
2. Оставить противень в духовке на 30 минут при температуре 200 градусов.
3. После этого вытереть духовку влажной губкой.
Способ 3
Понадобится:
- нашатырный спирт
Способ очистки:
1. Смазать чистым аммиаком духовку и оставить на ночь.
2. С утра помыть духовку водой и протереть губкой.
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