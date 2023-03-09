Каждая хозяйка хотя бы раз в жизни сталкивалась с такой проблемой, как грязная духовка, которую сложно отмыть от пятен, жира и нагара. Иногда обычно моющее средство не помогает, но в таком случае нужно подключить подручные средства.

В одном из блогов о полезных советах и рецептах (harnaporada) в TikTok поделились тремя простыми способами, которые помогут легко отмыть духовку.

Способ 1

Понадобится:

моющее средство

сода

уксус

Способ очистки:

1. Смешайте все необходимые ингредиенты в одинаковых пропорциях. Нанести массу на стены духовки и оставить на ночь.

Видео дня

2. Утром вытереть духовку влажной губкой.

Способ 2

Понадобится:

лимон\лимонная кислота

вода

Способ очистки:

1. На противень налить воду и выложить порезанный дольками лимон или насыпать лимонную кислоту.

2. Оставить противень в духовке на 30 минут при температуре 200 градусов.

3. После этого вытереть духовку влажной губкой.

Способ 3

Понадобится:

нашатырный спирт

Способ очистки:

1. Смазать чистым аммиаком духовку и оставить на ночь.

2. С утра помыть духовку водой и протереть губкой.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как быстро очистить кастрюли и сковородки от жира и нагара.