Как легко почистить гранат: 3 элементарных способа, которые точно пригодятся

Эрика Ильина
Лайфхаки
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Как легко почистить гранат: 3 элементарных способа, которые точно пригодятся

Гранат – фрукт, чрезвычайно богатый полезными микроэлементами и витаминами, из-за чего должен присутствовать в рационе каждого человека. Но чистить этот фрукт довольно сложно и долго, поэтому перед его покупкой люди задумываются, готовы ли они потратить много времени на очистку, а затем и на уборку кухни от сока характерного цвета.

К счастью, существуют лайфхаки, благодаря которым процесс очистки граната можно упростить до минимума. FoodOboz.ua представляет самые простые из них.

Красивый способ

Как легко почистить гранат: 3 элементарных способа, которые точно пригодятся

Такой вариант очищения граната подойдет, когда нужно сделать из граната украшение. Он идеально впишется во фруктовый букет или в большой кусок мяса.

Срезаем с гранату кожуру сверху, не задев зернышки. Делаем несколько надрезов по всей поверхности фрукта сверху вниз, чуть не дорезая до конца. Аккуратно раскрываем гранат, удаляем белые перегородки и подаем на стол.

Радикальный способ

Как легко почистить гранат: 3 элементарных способа, которые точно пригодятся

Такой способ подойдет, когда из граната вам нужны только зернышки. Разрежьте гранат пополам, возьмите одну его часть и держите над сосудом кожурой вверх. В другую руку возьмите ложку и легонько стучите по гранату пока все зернышки не окажутся в миске.

Влажный способ

Как легко почистить гранат: 3 элементарных способа, которые точно пригодятся

Отрезаем "крышечку" от граната, не задев зернышки. Делаем несколько надрезов на фрукте и погружаем в глубокую миску с водой. Под водой руками достаем зерна из граната, а затем выливаем воду через дуршлаг, наслаждаясь большим количеством зернышек.

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