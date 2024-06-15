Гранат – фрукт, чрезвычайно богатый полезными микроэлементами и витаминами, из-за чего должен присутствовать в рационе каждого человека. Но чистить этот фрукт довольно сложно и долго, поэтому перед его покупкой люди задумываются, готовы ли они потратить много времени на очистку, а затем и на уборку кухни от сока характерного цвета.

К счастью, существуют лайфхаки, благодаря которым процесс очистки граната можно упростить до минимума. FoodOboz.ua представляет самые простые из них.

Красивый способ

Такой вариант очищения граната подойдет, когда нужно сделать из граната украшение. Он идеально впишется во фруктовый букет или в большой кусок мяса.

Срезаем с гранату кожуру сверху, не задев зернышки. Делаем несколько надрезов по всей поверхности фрукта сверху вниз, чуть не дорезая до конца. Аккуратно раскрываем гранат, удаляем белые перегородки и подаем на стол.

Радикальный способ

Такой способ подойдет, когда из граната вам нужны только зернышки. Разрежьте гранат пополам, возьмите одну его часть и держите над сосудом кожурой вверх. В другую руку возьмите ложку и легонько стучите по гранату пока все зернышки не окажутся в миске.

Влажный способ

Отрезаем "крышечку" от граната, не задев зернышки. Делаем несколько надрезов на фрукте и погружаем в глубокую миску с водой. Под водой руками достаем зерна из граната, а затем выливаем воду через дуршлаг, наслаждаясь большим количеством зернышек.

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