Как легко покрасить яйца вином на Пасху: очень простой способ
Кроме классических красителей, яйца на Пасху можно покрасить и натуральными – луковой шелухой, чаем каркаде, куркумой и даже свеклой.
Также для окрашивания яиц хозяйки стали использовать красное вино – пасхальные яйца получаются блестящие и напоминают космический цвет. Редакция FoodOboz расскажет, как правильно покрасить яйца в вине.
Ингредиенты:
- красное вино
- яйца сырые
Технология окрашивания:
1. Сырые яйца положить в кастрюлю и залить вином.
2. Довести до кипения и проварить 10 минут.
3. Снять с огня и бросить яйца в кастрюле с вином на 10 часов.
Несколько секретов:
- В процессе окрашивания вино не проникает внутрь яйца и остается только на скорлупе.
- После окрашивания на пасхальных яйцах остается большое количество блесток благодаря сахару в алкогольном напитке.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как покрасить яйца каркаде чаем.