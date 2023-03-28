Кроме классических красителей, яйца на Пасху можно покрасить и натуральными – луковой шелухой, чаем каркаде, куркумой и даже свеклой.

Также для окрашивания яиц хозяйки стали использовать красное вино – пасхальные яйца получаются блестящие и напоминают космический цвет. Редакция FoodOboz расскажет, как правильно покрасить яйца в вине.

Ингредиенты:

красное вино

яйца сырые

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Технология окрашивания:

1. Сырые яйца положить в кастрюлю и залить вином.

2. Довести до кипения и проварить 10 минут.

3. Снять с огня и бросить яйца в кастрюле с вином на 10 часов.

Несколько секретов:

- В процессе окрашивания вино не проникает внутрь яйца и остается только на скорлупе.

- После окрашивания на пасхальных яйцах остается большое количество блесток благодаря сахару в алкогольном напитке.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как покрасить яйца каркаде чаем.