Если вы часто ловите себя на мысли, что ненавидите чистить болгарский перец и вырезать из него семена – вы просто не знаете гениального лайфхака. С ним ваша кухня больше не будет загрязнена десятками зернышек, а блюдо получится еще вкуснее, ведь приготовится с хорошим настроением.

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Как легко порезать болгарский перец, в TikTok рассказала блогер Лори Конвей. Воспользовавшись этим простим лайфхаком хоть раз, вы навсегда забудете о вырезании семян из этого овоща.

В первую очередь, Лиза взяла чистый перец и положила его на доску на бок. Далее она отрезала зеленый кончик перца максимально вплотную к его съедобной части.

Далее она перевернула перец зеленой частью к доске и сделала такое же количество разрезов, сколько у "дольок" перец. Надрезы блоггер делала не до самого конца, и не прорезала зеленую часть.

Последнее, что осталось – это просто отделить надрезанные части перца от его основной части. Конвей сделала это руками. Таким образом, в руках у нее оказался нарезанный перец без всякого зернышка. Все они остались на своем месте и совсем не запачкали кухню.

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