Курица – это один из самых популярных видов мяса, который принято готовить в качестве основного блюда. Очень важно, чтобы этот продукт был приготовлен полностью и не был сырым внутри.

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Как убедиться, что курица не сырая внутри, знают далеко не все. Именно поэтому издание Mirror решило разобраться в этом вопросе.

Лучшим и легким способом убедиться, приготовилась ли курица, конечно, термометр. Измерив температуру курицы внутри, вы никогда не ошибетесь в степени ее готовности. Любая температура на термометре менее 74 градусов свидетельствует о том, что блюдо следует продолжать готовить.

Также можно проверить цвет сока. Для этого делаем надрез к середине курицы и смотрим, какой сок из нее вытекает. Если его цвет прозрачный – курица готова. Вы также можете проверить цвет наружной части или разрезать курицу, чтобы убедиться, что она бела в центре. Однако не следует полагаться на эти методы, поскольку вредные бактерии могут остаться, даже если сок прозрачный или курица выглядит готовой.

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