Грецкие орехи – это идеальный ингредиент для разнообразных сладких начинок, салатов или других закусок. Поэтому такой продукт точно должен быть на вашей кухне. Но нужно хранить ядра так, чтобы они не испортились.

Редакция FoodOboz расскажет, в каком виде лучше хранить грецкие орехи. Если все сделать правильно – продукт сможет оставаться вкусным.

В каком виде орехи хранятся лучше

Естественная оболочка защищает ядро от попадания воздуха и света. Поэтому лучше хранить орехи неочищенными, в скорлупе. Продукт не будет терять свои вкусовые свойства в течение 3 лет. Если вы все же увидите испорченный плод – это значит, что он еще во время заготовки был поврежден.

Видео дня

Где лучше хранить орехи в скорлупе

Перед хранением орехи, по желанию, можно прогреть в теплой духовке, чтобы предотвратить развитие плесени из-за избыточной влаги. Затем их можно поместить в мешочки из ткани или картонные коробки. Оптимальная температура – 10-15 градусов. Выберите достаточно прохладное место, потому что комнатные условия не подходят. Как вариант, это может быть балкон.

Можно ли хранить орехи в холодильнике или замораживать

Такой метод подходит для уже очищенных ядер. Небольшое количество орехов (200-500 г) можно положить в пластиковый контейнер или расфасовать в пакеты.

Сколько хранятся охлажденные орехи

Орехи в холодильнике будут оставаться свежими около 4 месяцев. В морозильнике могут храниться год. Но важно не класть рядом продукты, имеющие резкий запах.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: