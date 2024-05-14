Резкий аромат овоща моментально раздражает глаза, если измельчать привычным способом. Но если воспользоваться следующей технологией – плакать вы точно не будете.

Простым лайфхаком из быстрой нарезки лука поделилась блоггер Диана Гологовец (diana_gologovets) в Instagram. Вам понадобится обычный нож для очищения овощей.

Как быстро нарезать лук:

1. Лук почистить.

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2. Промыть под проточной водой.

3. Снизу проткнуть вилкой.

4. Взять нож для очищения овощей.

5. Хаотически проводя ножом нарезаем лук, держа рукой за вилку.

6. Выйдут тонкие перья, которые идеально подойдут для салатов и разнообразных зажарок.

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