Как можно быстро нарезать лук, чтобы не плакать: очень действенный способ

Екатерина Ягович
Лайфхаки
1 минута
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Как можно быстро нарезать лук, чтобы не плакать: очень действенный способ

Резкий аромат овоща моментально раздражает глаза, если измельчать привычным способом. Но если воспользоваться следующей технологией – плакать вы точно не будете.

Простым лайфхаком из быстрой нарезки лука поделилась блоггер Диана Гологовец (diana_gologovets) в Instagram. Вам понадобится обычный нож для очищения овощей.

Как можно быстро нарезать лук, чтобы не плакать: очень действенный способ

Как быстро нарезать лук:

1. Лук почистить.

Как можно быстро нарезать лук, чтобы не плакать: очень действенный способ
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2. Промыть под проточной водой.

3. Снизу проткнуть вилкой.

Как можно быстро нарезать лук, чтобы не плакать: очень действенный способ

4. Взять нож для очищения овощей.

5. Хаотически проводя ножом нарезаем лук, держа рукой за вилку.

Как можно быстро нарезать лук, чтобы не плакать: очень действенный способ

6. Выйдут тонкие перья, которые идеально подойдут для салатов и разнообразных зажарок.

Как можно быстро нарезать лук, чтобы не плакать: очень действенный способ

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