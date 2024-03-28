Куриное мясо диетическое и нежирное, поэтому из него можно приготовить вкусные и питательные блюда. Но продукт очень легко испортить. И начинается этот процесс еще на моменте хранения продукта.

Редакция FoodOboz расскажет, какие ошибки часто допускают при приготовлении курицы. Происходит это еще на этапе хранения продукта.

Неправильное хранение

Часто бывает, что курица несколько дней лежит в холодильнике, прежде чем вы начнете ее готовить. Но это грубая ошибка. В таком состоянии продукт быстро портится и не будет безопасным и вкусным. Поэтому если вы приобрели курицу и не планируете готовить ее в тот же день – положите продут в морозилку.

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Неправильная разморозка

Курицу нельзя размораживать несколько раз. Более того, если вы просто оставите мясо на столе или воспользуетесь режимом разморозки в микроволновке – есть риск распространения бактерий. Лучше всего размораживать курицу прямо в холодильнике. Ее нужно просо заранее достать из морозильной камеры.

Никогда не мойте курицу в сыром виде

Многие хозяйки убеждены, что дополнительная промывка курицы под водой воды поможет избавиться от нежелательных бактерий. Но это грубая ошибка. При промывании бактерии наоборот распространяются активно. Если вы приобрели курицу в проверенном месте – вам остается просто выбрать отдельные дощечки и нож для мяса. Мыть продукт не нужно.

Не давайте курице сильно кипеть

Если курица варится на большом огне – она получится резиновой и невкусной. Этот продукт и так варится достаточно быстро. Поэтому, если вы хотите приготовить действительно вкусное мясо, следите, чтобы огонь был медленным, а крышка неплотно закрыта.

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