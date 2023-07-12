Фрукты, ягоды и овощи – очень важные продукты для каждого. Специалисты рекомендуют есть их каждый день, но, очень важно – сезонные, в них не будет нитратов и химии.

Редакция FoodOboz делится советами, которые помогут вам выбрать безопасные овощи и фрукты без нитратов.

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Запах

Если плоды ничем не пахнут, значит в них есть нитраты. Так как натуральные овощи и фрукты имеют характерный запах.

Цвет

Фрукты и овощи с небольшими пятнами, разного размера и неравномерной окраски – это точно натуральный продукт. Но, очень важно знать, что если есть черные точки на ягодах, это говорит о том, что почву удобряли химией.

Большой размер плода

Если фрукты и овощи выращенные в естественных условиях, тогда они имеют средний размер и неидеальную форму, но если же фрукты и овощи очень большого размера и одинаковой формы, тогда скорее скорее их вырастили с добавлением нитратов.

Семена

Если в овощах например, в огурцах нет зерен, овощ точно с химией.

Как проявляется отравление нитратами

Появляется рвота, расстройство желудка, тошнота и слабость.

Для того, чтобы не купить фрукты и овощи с нитратами, их нужно покупать в сезон созревания!

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