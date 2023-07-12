Как "на глаз" определить, есть ли химия в овощах и фруктах: топ-4 способа
Фрукты, ягоды и овощи – очень важные продукты для каждого. Специалисты рекомендуют есть их каждый день, но, очень важно – сезонные, в них не будет нитратов и химии.
Редакция FoodOboz делится советами, которые помогут вам выбрать безопасные овощи и фрукты без нитратов.
Запах
Если плоды ничем не пахнут, значит в них есть нитраты. Так как натуральные овощи и фрукты имеют характерный запах.
Цвет
Фрукты и овощи с небольшими пятнами, разного размера и неравномерной окраски – это точно натуральный продукт. Но, очень важно знать, что если есть черные точки на ягодах, это говорит о том, что почву удобряли химией.
Большой размер плода
Если фрукты и овощи выращенные в естественных условиях, тогда они имеют средний размер и неидеальную форму, но если же фрукты и овощи очень большого размера и одинаковой формы, тогда скорее скорее их вырастили с добавлением нитратов.
Семена
Если в овощах например, в огурцах нет зерен, овощ точно с химией.
Как проявляется отравление нитратами
Появляется рвота, расстройство желудка, тошнота и слабость.
Для того, чтобы не купить фрукты и овощи с нитратами, их нужно покупать в сезон созревания!
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