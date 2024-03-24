В любом кулинарном процессе есть собственные правила и уловки, и если их соблюдать, то блюдо получится таким, как нужно. То же стачивается и процессу украшения блюд. Например, красиво украшенная паска создаст настоящий фурор и станет настоящей звездой пасхальной корзины.

Как правильно наносить глазурь на паску, чтобы она получилась необыкновенно красивой, разбирался FoodOboz.ua

Итальянская меренга

Если по какой-то причине вы не хотите использовать белковую глазурь, замечательной альтернативой станет итальянская меренга. Во время приготовления яйца подвергаются термической обработке, благодаря чему итальянская меренга становится абсолютно безопасной для употребления. Ну а еще итальянская меренга очень вкусна.

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Надписи и узоры

Если поместить готовую помадку в кондитерский мешок, на паску можно нанести очень интересные узоры или надписи. Даже если под рукой не нашлось кондитерского мешка, можно использовать обычную мультифору или полиэтиленовый пакет, отрезав у них уголок.

Лопатка или кисточка

Белую сахарную глазурь легко можно наносить с помощью силиконовой кисточки. А вот с белковой глазурью лучше работать силиконовой лопаткой.

Обычная поливка

Ну и, конечно же, самое легкое, что можно сделать, – это просто вылить глазурь на паску и подождать, пока та сама растечется, образуя удивительные, красивые узоры.

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