Когда нужно оформить сырную тарелку, очень важно, чтобы она выглядела красиво. Одним из показателей красоты сырной тарелки, конечно, является то, что сыр нарезан на куски одинакового размера.

Как правильно нарезать сыр так, чтобы все его куски были идеально одинаковы, точно знает пользовательница TikTok с ником @paperbelle. Некоторые пользователи этой соцсети назвали ее метод "гениальным".

Оказывается, для того чтобы отрезать идеальный ломтик твердого сыра, понадобится только один инструмент, и это не чем. Для этого необходимо взять в руки обычную овощечистку и просто провести ею по сыру.

Видео дня

Чем сильнее вы будете нажимать на овощечистку, тем более толстый ломтик сыра получите, говорит автор этого видео. Конечно, можно приобрести обычную терку для сыра, на которой также установлен подобный прибор. Но, зачем терять лишние средства и покупать домой дополнительные принадлежности, если без каких-либо проблем модно обойтись овощечисткой, которая точно есть в каждом доме.

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