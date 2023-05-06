Самая большая проблема в приготовлении блюд из свеклы – это насыщенный концентрат овоща, который окрашивает абсолютно все. И оттереть его достаточно тяжело. Особенно из рук. Поэтому, если свеклу нужно натереть – есть риск ходить с грязными ладонями даже несколько дней. Но есть несколько простых методов, которые нейтрализуют такую проблему. И если у вас нет перчаток – это не проблема.

Редакция FoodOboz расскажет о нескольких простых лайфхаках, которые делают невозможным попадание сока на ваши ладони. Все эти вещи вы точно сможете найти у себя дома.

Используйте масло

Прежде чем натирать свеклу, смажьте ладони небольшим количеством масла. Сок будет выделяться и руки покраснеют. Но потом их достаточно просто вымыть с мылом и от свеклы не останется следа.

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Используйте уксус

Уксусом нужно смочить кусочек ваты. Затем легко протереть этой ваткой руки. Очень важно дождаться, когда уксус высохнет. И после этого можно натирать свеклу и не бояться, что ваши руки будут красными, ведь будет действовать кислота.

Используйте полиэтиленовый пакет

Пакет действует так же, как и перчатки. Его нужно просто одеть на ладонь. Или же поместить в пакет саму терку и свеклу держать также под ней. Это даже лучше, потому что кусочки овоща не будут разлетаться по поверхностям на кухне.

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