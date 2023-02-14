Для того, чтобы чай был действительно вкусным – его недостаточно просто залить водой. Ведь приготовление такого напитка требует особого внимания и знаний.

Поэтому редакция FoodOboz расскажет, какие ошибки допускают при заваривании чая и как это делать правильно.

Качество зависит от вида чая

Лучше всего вкус раскрывается в крупнолистовом чае. Поэтому следует заваривать его. К тому же, на одну чашку нужно совсем немного листочков.

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Если вы привыкли к пакетированному чаю – стоит от него отказаться. В пакетик могут положить что угодно. Это могут быть гранулы или мелкие остатки от чайных листьев. Качественным такой напиток назвать сложно.

Следует остановиться на том чае, в котором нет лишней химии и ароматизаторов.

Качество чая зависит от воды

Даже если вода кипяченая – это не делает ее безопасной для употребления. Потому из крана использовать не стоит. Лучше выбирать бутилированную.

Какой должна быть температура

От температуры во многом зависит вкус чая.

Например, зеленые чаи и улуны (традиционный китайский чай, промежуточный вариант между зеленым и черным) завариваются водой до 90 ⁰С, черные, шу пуеры (разновидность китайского чая), травяные и смеси - 95-100 ⁰С.

Чай нужно заливать водой, которая только что нагрелась.. И кипятить ее можно только один раз.

Как можно определить температуру воды

1. Сразу после того, как закипел чайник, температура воды в нем 100 ⁰С.

2. Если чайник выключен, а вода стала спокойной – это 95 ⁰С.

3. После того, как прошло 3-4 минуты – температура уже 85 ⁰С.

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