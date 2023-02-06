Как не стоит заваривать чай: ошибки, которые испортят любимый напиток

Екатерина Ягович
Лайфхаки
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1,7 т.
Как не стоит заваривать чай: ошибки, которые испортят любимый напиток

Для того, чтобы чай был действительно вкусным – его недостаточно просто залить водой. Ведь приготовление такого напитка требует особого внимания и знаний.

Поэтому редакция FoodOboz расскажет, какие ошибки допускают при заваривании чая и как это делать правильно.

Как не стоит заваривать чай: ошибки, которые испортят любимый напиток

Качество чая зависит от воды

Лучше всего вкус раскрывается в крупнолистовом чае. Поэтому следует заваривать его. К тому же, на одну чашку нужно совсем немного листочков.

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Как не стоит заваривать чай: ошибки, которые испортят любимый напиток

Если вы привыкли к пакетированному чаю – стоит от него отказаться. В пакетик могут положить что угодно. Это могут быть гранулы или мелкие остатки от чайных листьев. Качественным такой напиток назвать сложно.

Следует остановиться на том чае, в котором нет лишней химии и ароматизаторов.

Как не стоит заваривать чай: ошибки, которые испортят любимый напиток

Качество чая зависит от воды

Даже если вода кипяченая – это не делает ее безопасной для употребления. Потому из крана использовать не стоит. Лучше выбирать бутилированную.

Какой должна быть температура

От температуры во многом зависит вкус чая.

Как не стоит заваривать чай: ошибки, которые испортят любимый напиток

Например, зеленые чаи и улуны (традиционный китайский чай, промежуточный вариант между зеленым и черным) завариваются водой до 90 ⁰С, черные, шу пуеры (разновидность китайского чая), травяные и смеси - 95-100 ⁰С.

Чай нужно заливать водой, которая только что нагрелась.. И кипятить ее можно только один раз.

Как можно определить температуру воды

Как не стоит заваривать чай: ошибки, которые испортят любимый напиток

1. Сразу после того, как закипел чайник, температура воды в нем 100 ⁰С.

2. Если чайник выключен, а вода стала спокойной – это 95 ⁰С.

3. После того, как прошло 3-4 минуты – температура уже 85 ⁰С.

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