Как нельзя готовить котлеты: ошибки, которые портят блюдо
Жареные котлеты часто получаются сухими и жесткими. Бывает и такое, что их просто невозможно откусить. Все потому, что вы добавляете неправильные продукты в фарш и просто его портите.
Редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках.
Добавление яиц
Часто, для того чтобы скрепить фарш, в него добавляют яйца. Этот ингредиент должен способствовать тому, чтобы масса не распадалась, и из нее можно было легко слепить котлеты. Но после жарки изделия получаются очень сухими. Такое происходит именно из-за яиц.
Добавление молока
Чтобы сделать массу нежной и пышной – в фарш добавляют размоченный хлеб в молоке. Но именно из-за молока масса может оказаться очень жесткой. Поэтому лучше использовать обычную воду.
Что лучше добавлять в котлеты
Фарш будет сочным и нежным, если добавлять в него овощи. Это могут быть кабачок, перец, морковь. Особенно вкусными котлеты получаются с капустой.
Предлагаем приготовить вкусные и сочные рубленые котлеты из курицы. Идея опубликована на странице фудблогера Анны с ником filanna.cooking в Instagram. По этой технологии в тесто добавляется 1 яйцо, но котлеты готовятся без хлеба. Также, в массу добавляется йогурт или майонез, потому сухими изделия не будут.
Ингредиенты:
- куриное филе – 500 г
- яйца – 1 шт
- йогурт или майонез – 1 ст.л
- мука – 1-2 ст.л
- соль, перец, специи
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарезаем кубиками.
2. Добавляем соль, перец, специи (паприка, сухой чеснок) натуральный йогурт или майонез.
3. Перемешиваем и оставляем на 10 минут.
4. После этого добавляем яйцо. Перемешиваем.
5. Добавляем муку. Перемешиваем.
6. Обжариваем на среднем огне с обеих сторон золотистого цвета.
7. Складываем котлеты в кастрюлю и накрываем крышкой.
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