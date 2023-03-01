Жареные котлеты часто получаются сухими и жесткими. Бывает и такое, что их просто невозможно откусить. Все потому, что вы добавляете неправильные продукты в фарш и просто его портите.

Редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках.

Добавление яиц

Часто, для того чтобы скрепить фарш, в него добавляют яйца. Этот ингредиент должен способствовать тому, чтобы масса не распадалась, и из нее можно было легко слепить котлеты. Но после жарки изделия получаются очень сухими. Такое происходит именно из-за яиц.

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Добавление молока

Чтобы сделать массу нежной и пышной – в фарш добавляют размоченный хлеб в молоке. Но именно из-за молока масса может оказаться очень жесткой. Поэтому лучше использовать обычную воду.

Что лучше добавлять в котлеты

Фарш будет сочным и нежным, если добавлять в него овощи. Это могут быть кабачок, перец, морковь. Особенно вкусными котлеты получаются с капустой.

Предлагаем приготовить вкусные и сочные рубленые котлеты из курицы. Идея опубликована на странице фудблогера Анны с ником filanna.cooking в Instagram. По этой технологии в тесто добавляется 1 яйцо, но котлеты готовятся без хлеба. Также, в массу добавляется йогурт или майонез, потому сухими изделия не будут.

Ингредиенты:

куриное филе – 500 г

яйца – 1 шт

йогурт или майонез – 1 ст.л

мука – 1-2 ст.л

соль, перец, специи

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарезаем кубиками.

2. Добавляем соль, перец, специи (паприка, сухой чеснок) натуральный йогурт или майонез.

3. Перемешиваем и оставляем на 10 минут.

4. После этого добавляем яйцо. Перемешиваем.

5. Добавляем муку. Перемешиваем.

6. Обжариваем на среднем огне с обеих сторон золотистого цвета.

7. Складываем котлеты в кастрюлю и накрываем крышкой.

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