Когда весна уже на пороге очень хочется легкой и свежей пищи, чтобы разгрузить организм. На такой случай идеально подойдут овощи. Но вкус такого продукта зависит именно от способа приготовления. Если вы не хотите есть овощную хамулу – не допускайте следующих ошибок. Редакция FoodOboz расскажет именно о них.

Низкая температура жарки

Вкусные и правильно пожаренные овощи имеют хрустящую корочку сверху и мягкую, нежную текстуру внутри. Все это происходит путём карамелизации. Она возможна только при высоких температурах. Поэтому жарка овощей на маленьком огне просто испортит продукт и сделает из него кашу.

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Если это оливковое масло – температура должна быть не выше 210 градусов, а подсолнечное – 227 градусов.

Неправильная посуда для приготовления

Если готовить овощи в глубокой сковороде – они просто сварятся, ведь вода будет очень медленно испаряться. Поэтому нужно выбирать сковороду или противень именно с низкими бортиками.

Готовить сразу все овощи за один раз

Овощи следует готовить небольшими порциями так, чтобы между ними оставалось пространство. В таком случае образуется аппетитная коричневая корочка.

Приготовление овощей перемешивая

Когда с одной стороны овощи карамелизировались достаточно – их нужно переворачивать в другую. И именно не перемешивать, а переворачивать.

Кусочки разного размера

Чтобы овощи равномерно приготовились, их нужно нарезать одинаково. Более жесткие овощи лучше всего нарезать кубиком шириной от 2 до 5 см, а также продолговатые брусочки.

Жаркое на сухой сковородке

Для того, чтобы овощи получились вкусными и не горели – их нельзя готовить совсем без масла. Сковородку нужно совсем чуть-чуть сбрызнуть маслом. Но не на овощи, а именно на посуду для приготовления.

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