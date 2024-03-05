Тесто для такого простого блюда, как драники, очень легко испортить. Очень часто масса становится серой, а жареные изделия больше похожи на блины. Поэтому для того, чтобы такого не произошло, не допускайте следующих ошибок.

Редакция FooOboz расскажет, как нельзя готовить драники. Есть несколько секретов безупречного теста.

Не добавляйте слишком много муки

Очень часто может показаться, что вы приготовили слишком жидкое тесто. Но сначала убедитесь в том, что оно по консистенции напоминает сметану. Не спешите добавлять много муки, потому что изделия получатся резиновыми.

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Не готовьте тесто "на потом"

Оставлять приготовленное тесто в холодильнике – это досадная ошибка. Как только вы сделали массу – сразу жарьте из нее драники. В противном случае тесто будет серым и подойдет водой. Сделать из него вкусные деруны уж точно не получится.

Избыточный сок в тесте

Если картофель после натирания хорошо не отжать – он отдаст лишнюю влажную тесту. Это очень плохо влияет на вкус и цвет будущих драников.

Очень большие деруны

Лучше жарить драники среднего размера. Если они будут очень большими – тесто может порваться во время приготовления.

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