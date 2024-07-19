Работа с тестом – это настоящее искусство. Даже у опытных хозяек не всегда выходит его удачно приготовить. Дрожжевая масса очень часто прилипает к рукам, получается тугой и не поднимается. Все это из-за ряда ошибок, о которых многие даже не знают.

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Редакция FoodOboz расскажет о нескольких нюансах приготовления теста. Вы узнаете, почему масса липнет к рукам и опадает. а сама выпечка пригорает.

Почему дрожжевое тесто прилипает к рукам

Дрожжевое тесто часто прилипает к рукам только потому, что в нем мало муки. В этом случае нужно просто досыпать продукт. Также проблема может возникнуть из-за того, что вы плохо вымесили тесто или оно скисло. Если же первыми причинами можно справиться, то в случае скисания вам придется замешивать новое тесто.

Очень ушибленное и плотное тесто

Признак удачного теста – однородность, пышлая и эластичная текстура. Мука должна полностью впитаться. Как только вы увидели, что ваше тесто такое, не продолжайте вымешивание дальше. Если вы не остановитесь, тесто станет очень плотным и забитым.

Почему пироги не поднимаются

Очень часто вместо пышной воздушной выпечки выходит просто плоский корж. Так происходит из-за нехватки газа. Неважно, у вас бисквит или дрожжевое тесто – температура должна быть такой, чтобы выпечка поднялась. Если вы правильно замесили тесто, и оно получилось воздушным – остается хорошо разогреть духовку. В холодное тесто нельзя ставить ни в коем случае. Но если вы совершили ошибку именно при замешивании – даже разогретая духовка не поможет.

Позаботьтесь о том, чтобы яйца на бисквит были хорошо взбитые. А что касается дрожжевого теста – для него изначально нужно организовать благоприятную температуру. Чтобы не было сквозняков, резкого перепада температуры. В помещении должно быть достаточно тепло.

Из-за чего выпечка пригорает

Выпечка пригорает чаще всего в газовых плитах. Если вы заметили такую ситуацию – переставьте решетку пониже, а сверху накройте выпечку фольгой. Если пригораете снизу – сделайте все наоборот.

Почему тесто не пропекается

Обычно это нюансы вашей духовки. В газовой нужно вручную регулировать температуру, чтобы изделия не пригорели и, при этом, пропеклись. Хорошо если у вас электрическая духовка. В современных моделях есть режим конвекции, а также нагрев верх-низ. Включите эти функции, чтобы выпечка получилась удачной.

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