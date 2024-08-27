Если после приготовления замороженных овощей они получаются мокрыми и неаппетитными, вы готовите их неправильно. Чаще всего, после извлечения их из морозильной камеры, хозяйки кладут овощи в микроволновку, и только потом принимаются к приготовлению основных блюд.

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Но, благодаря этому методу вы лишаете продукты практически всех витаминов и полезных микроэлементов, которые в них содержались. Как правильно готовить замороженные овощи, чтобы не отравиться и извлечь максимальную пользу, разбирался Mirror.

Эксперты уже давно сошлись во мнении, что замороженные овощи содержат в себе гораздо более полезные, чем свежие. Дело в том, что овощи замораживаются сразу после того, как были сорваны. В то же время, свежие овощи, перед попаданием на полки супермаркетов, где они могут лежать в течение нескольких дней, подвергаются нескольким этапам обработки, чтобы уберечь их от порчи.

Поэтому можно смело использовать замороженные овощи и не переживать о возможности отравиться, ведь она практически равна нулю. А вот для приготовления замороженных овощей лучше использовать пару. Благодаря ей, они останутся хрустящими и будут выглядеть хорошо. Кроме этого, овощи также сохранят свои витамины, что только придаст им пользу.

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