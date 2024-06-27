Как нельзя пользоваться холодильником, когда часто выключают свет: действенные советы
Когда действуют отключения света – именно с холодильником может быть больше всего проблем. Если внутри него не будет достаточно холода – продукты просто испортятся, и сама техника может сломаться. Поэтому следует знать, как можно сохранить достаточное количество холода в таком приборе даже без света. Также следует помнить, что в периоды обесточений холодильником нужно пользоваться правильно.
Редакция FoodOboz расскажет, как не следует пользоваться холодильником, когда нет света. Сохранить достаточное количество холода помогут несколько простых советов.
Не игнорируйте температуру в комнате
Температура снаружи также оказывает влияние на работу холодильника. Для того, чтобы прямой солнечный свет не попадал на прибор, следует зарыть все шторы и жалюзи в помещении.
Не отрывайте часто дверцу холодильника
Чтобы внутри сохранялась достаточная концентрация холода – не запускайте тепло. Даже несколько секунд это уже много. Старайтесь открывать холодильник тогда, когда это действительно очень нужно.
Не закрывайте продуктами вентиляционные отверстия в холодильнике
Обратите внимание, как лежат продукты в холодильнике. Техникой предусмотрена специальная система круговорота воздуха, отвечающая за интенсивность охлаждения. Следите, чтобы вентиляционные отверстия были открытыми.
Не кладите в холодильник теплую пищу
Это не только будет способствовать быстрой порче техники, но и концентрации излишнего тепла внутри.
Что делать если света нет очень долго
В таком случае вам могут помочь:
- магазинные аккумуляторы холода
- домашний солевой аккумулятор
- домашний гелевой аккумулятор
Как изготовить солевой аккумулятор:
1. К 450 граммам соли добавьте чайную ложку желатина.
2. Получившуюся смесь развести в литре воды.
3. Та масса, которая у вас получится, разлить по бутылкам (не до самого верха).
4. В таком виде заморозить.
Как изготовить гелевой аккумулятор:
1. Возьмите клей для обоев (40 г).
2. Разведите его в литре воды.
3. Все это нужно хорошо перемешать.
4. Также разлить по бутылкам и заморозить.
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