Как нельзя пользоваться холодильником, когда часто выключают свет: действенные советы

Екатерина Ягович
Лайфхаки
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Как нельзя пользоваться холодильником, когда часто выключают свет: действенные советы

Когда действуют отключения света – именно с холодильником может быть больше всего проблем. Если внутри него не будет достаточно холода – продукты просто испортятся, и сама техника может сломаться. Поэтому следует знать, как можно сохранить достаточное количество холода в таком приборе даже без света. Также следует помнить, что в периоды обесточений холодильником нужно пользоваться правильно.

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Редакция FoodOboz расскажет, как не следует пользоваться холодильником, когда нет света. Сохранить достаточное количество холода помогут несколько простых советов.

Как нельзя пользоваться холодильником, когда часто выключают свет: действенные советы

Не игнорируйте температуру в комнате

Температура снаружи также оказывает влияние на работу холодильника. Для того, чтобы прямой солнечный свет не попадал на прибор, следует зарыть все шторы и жалюзи в помещении.

Не отрывайте часто дверцу холодильника

Как нельзя пользоваться холодильником, когда часто выключают свет: действенные советы

Чтобы внутри сохранялась достаточная концентрация холода – не запускайте тепло. Даже несколько секунд это уже много. Старайтесь открывать холодильник тогда, когда это действительно очень нужно.

Не закрывайте продуктами вентиляционные отверстия в холодильнике

Обратите внимание, как лежат продукты в холодильнике. Техникой предусмотрена специальная система круговорота воздуха, отвечающая за интенсивность охлаждения. Следите, чтобы вентиляционные отверстия были открытыми.

Как нельзя пользоваться холодильником, когда часто выключают свет: действенные советы

Не кладите в холодильник теплую пищу

Это не только будет способствовать быстрой порче техники, но и концентрации излишнего тепла внутри.

Что делать если света нет очень долго

В таком случае вам могут помочь:

  • магазинные аккумуляторы холода
  • домашний солевой аккумулятор
  • домашний гелевой аккумулятор

Как изготовить солевой аккумулятор:

Как нельзя пользоваться холодильником, когда часто выключают свет: действенные советы

1. К 450 граммам соли добавьте чайную ложку желатина.

2. Получившуюся смесь развести в литре воды.

3. Та масса, которая у вас получится, разлить по бутылкам (не до самого верха).

4. В таком виде заморозить.

Как изготовить гелевой аккумулятор:

Как нельзя пользоваться холодильником, когда часто выключают свет: действенные советы

1. Возьмите клей для обоев (40 г).

2. Разведите его в литре воды.

3. Все это нужно хорошо перемешать.

4. Также разлить по бутылкам и заморозить.

Ранее OBOZ.UA сообщал, какие продукты нельзя хранить в холодильнике

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