Как нежирное и сухое куриное филе сделать сочным: не игнорируйте один важный момент

Екатерина Ягович
Лайфхаки
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Как нежирное и сухое куриное филе сделать сочным: не игнорируйте один важный момент

Куриное филе достаточно диетическое и сухое. Поэтому для того, чтобы вкус такого мяса был удачным – нужно знать несколько простых секретов. Первый из них – в правильном нарезании продукта.

Идея приготовления сочного куриного филе в духовке опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeriia.cooking в Instagram. Все очень просто.

Главные советы по приготовлению сочного куриного филе

Филе должно остаться целым, его нужно только разрезать сверху на квадраты. Тогда сок, который есть в мясе, распределится равномерно. Также добавьте сливочный соус с грибами и хорошо протушите все на маленьком огне.

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Как нежирное и сухое куриное филе сделать сочным: не игнорируйте один важный момент

Ингредиенты:

  • куриное филе – 2 шт
  • соль/приправа к курице – по вкусу
  • сливки 20% – 200 мл
  • шампиньоны – 200 г
  • лук – 1 шт
  • чеснок – 1 зубчик
  • любимые специи

Способ приготовления:

Как нежирное и сухое куриное филе сделать сочным: не игнорируйте один важный момент

1. Куриное филе порезать.

2. Посолить, добавить специи.

3. Оставить мариноваться минимум на 30 минут.

Как нежирное и сухое куриное филе сделать сочным: не игнорируйте один важный момент

4. Обжарить на сухой антипригарной сковороде по 3 минуты с обеих сторон (оно не должно полностью обжариться).

5. Переложить на тарелку.

Как нежирное и сухое куриное филе сделать сочным: не игнорируйте один важный момент

6. В этой же сковороде уже на растительном масле обжарить измельченный лук и чеснок до золотистой корочки.

7. Добавить измельченные шампиньоны, обжарить несколько минут.

8. Влить горячие сливки.

Как нежирное и сухое куриное филе сделать сочным: не игнорируйте один важный момент

9. Посолить, добавить любимые специи.

10. На маленьком огне довести массу до загустения.

11. Выложить заранее обжаренное филе.

Как нежирное и сухое куриное филе сделать сочным: не игнорируйте один важный момент

12. Обвалять его со всех сторон в соусе и под крышкой тушить на маленьком огне 20 минут.

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