Куриное филе достаточно диетическое и сухое. Поэтому для того, чтобы вкус такого мяса был удачным – нужно знать несколько простых секретов. Первый из них – в правильном нарезании продукта.

Идея приготовления сочного куриного филе в духовке опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeriia.cooking в Instagram. Все очень просто.

Главные советы по приготовлению сочного куриного филе

Филе должно остаться целым, его нужно только разрезать сверху на квадраты. Тогда сок, который есть в мясе, распределится равномерно. Также добавьте сливочный соус с грибами и хорошо протушите все на маленьком огне.

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Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт

соль/приправа к курице – по вкусу

сливки 20% – 200 мл

шампиньоны – 200 г

лук – 1 шт

чеснок – 1 зубчик

любимые специи

Способ приготовления:

1. Куриное филе порезать.

2. Посолить, добавить специи.

3. Оставить мариноваться минимум на 30 минут.

4. Обжарить на сухой антипригарной сковороде по 3 минуты с обеих сторон (оно не должно полностью обжариться).

5. Переложить на тарелку.

6. В этой же сковороде уже на растительном масле обжарить измельченный лук и чеснок до золотистой корочки.

7. Добавить измельченные шампиньоны, обжарить несколько минут.

8. Влить горячие сливки.

9. Посолить, добавить любимые специи.

10. На маленьком огне довести массу до загустения.

11. Выложить заранее обжаренное филе.

12. Обвалять его со всех сторон в соусе и под крышкой тушить на маленьком огне 20 минут.

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