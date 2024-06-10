Несмотря на то, что вино – это алкогольный напиток, он нуждается в особых условиях хранения. Если не соблюдать обязательные правила – продукт потеряет свои приятные вкусовые свойства и просто испортится.

Поэтому редакция FoodOboz расскажет, как нельзя хранить вино. Есть несколько нюансов, которые следует учесть.

Ограничьте попадание воздуха

Первое, что вредит вине, это воздух. Для того, чтобы продукт не испортился, минимизируйте влияние кислорода на напиток.

Жара – враг вина

Ни в коем случае нельзя хранить вино там, где жарко. Совершенно не зря во многих заведениях есть специальные подвалы для хранения вина – там всегда холодно. Непосредственно перед подачей вино также следует охладить.

Свет плохо влияет на вино

Совершенно не случайно то, что вино всегда разливают в темно-зеленые бутылки – это защита от света. Нельзя, чтобы напиток хранился под прямыми солнечными лучами, потому что он очень скоро начнет портиться.

Вину вредят вибрации

При транспортировке вино в прямом смысле испытывает стресс, потому что любит покой, а во время перевозки жидкость переливается и смешивается. Поэтому после транспортировки позаботьтесь о том, чтобы напиток некоторое время полежал в тишине, а потом откупоривайте.

Вину вредит влага

Вино достаточно чувствительное к перепадам температуры и влаги. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы напиток находился в прохладном и совершенно сухом месте. Также не стоит класть вино рядом с теми продуктами, которые обладают резким ароматом.

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