Как ни в коем случае нельзя хранить вино: вы просто испортите напиток

Екатерина Ягович
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Как ни в коем случае нельзя хранить вино: вы просто испортите напиток

Несмотря на то, что вино – это алкогольный напиток, он нуждается в особых условиях хранения. Если не соблюдать обязательные правила – продукт потеряет свои приятные вкусовые свойства и просто испортится.

Поэтому редакция FoodOboz расскажет, как нельзя хранить вино. Есть несколько нюансов, которые следует учесть.

Как ни в коем случае нельзя хранить вино: вы просто испортите напиток

Ограничьте попадание воздуха

Первое, что вредит вине, это воздух. Для того, чтобы продукт не испортился, минимизируйте влияние кислорода на напиток.

Как ни в коем случае нельзя хранить вино: вы просто испортите напиток

Жара – враг вина

Ни в коем случае нельзя хранить вино там, где жарко. Совершенно не зря во многих заведениях есть специальные подвалы для хранения вина – там всегда холодно. Непосредственно перед подачей вино также следует охладить.

Как ни в коем случае нельзя хранить вино: вы просто испортите напиток

Свет плохо влияет на вино

Совершенно не случайно то, что вино всегда разливают в темно-зеленые бутылки – это защита от света. Нельзя, чтобы напиток хранился под прямыми солнечными лучами, потому что он очень скоро начнет портиться.

Как ни в коем случае нельзя хранить вино: вы просто испортите напиток

Вину вредят вибрации

При транспортировке вино в прямом смысле испытывает стресс, потому что любит покой, а во время перевозки жидкость переливается и смешивается. Поэтому после транспортировки позаботьтесь о том, чтобы напиток некоторое время полежал в тишине, а потом откупоривайте.

Как ни в коем случае нельзя хранить вино: вы просто испортите напиток

Вину вредит влага

Вино достаточно чувствительное к перепадам температуры и влаги. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы напиток находился в прохладном и совершенно сухом месте. Также не стоит класть вино рядом с теми продуктами, которые обладают резким ароматом.

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