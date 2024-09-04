Как определить, спел ли авокадо, не снимая с него кожицу: лайфхак

Люди проводят достаточно много времени в супермаркете перед витриной с авокадо. А все потому, что они просто не знают, как правильно его выбирать. Эти знания чрезвычайно важны, ведь существуют риски того, что дома вы заметите, что ваш авокадо еще совсем зеленый.

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Как определить, спел ли авокадо, в TikTok рассказал блогер Сидни Раз. Оказывается, это можно сделать, даже не снимая с него шкурку.

Для того, чтобы определить, насколько спел авокадо, достаточно просто снять с него маленькую косточку, находящуюся на одном из краев. После этого следует посмотреть на цвет мякоти под ней. Именно за ним определяется спелость фрукта.

Если вы видите темно-зеленый, практически изумрудный цвет, значит авокадо полностью готов к употреблению. Немного более светлый оттенок свидетельствует о том, что пик спелости фрукт приобретет в течение ближайших 1-2 дней. Ну а светло-зеленый оттенок под косточкой должен заставить вас задуматься над целесообразностью приобретения такого авокадо, ведь его готовность к употреблению следует ждать довольно долго.

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