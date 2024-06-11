В 1911 году в Швейцарии изобрели плавленые сыры. Это произошло, когда к фондю добавили соли и лимонную кислоту и увидели, что оно перестало черстветь. Таким образом, работа сыроваров стала практически безотходной.

Однако в последние 10-15 лет технология производства плавленых сыров значительно изменилась, и теперь на полках магазинов постоянно можно встретить сырные продукты. Они стоят гораздо дешевле, а их вкус и структура сильно отличаются от натуральных. Однако тележурналист Константин Грубич в Facebook утверждает, что лучше вообще не покупать сыр, чем заменять его сырным продуктом. Он также рассказал, как понять, что вы приобрели действительно качественный молочный продукт.

Так, например, эксперт по качеству продуктов Елена Сидоренко утверждает, что в сырном продукте содержится много крахмала, который делает товар более плотным. За счет такого эффекта сыр не будет правильной консистенции и будет разваливаться буквально на глазах.

Существует еще один способ узнать, приобрели ли вы натуральный сыр. Положите кусок на хлеб и отправьте в микроволновку на одну минуту. Если сыр действительно качественный, равномерно расплавится, покроется жирными пятнами и развеет приятный аромат. А вот творожный продукт практически нет запаха и не плавится.

Также кусок продукта можно разрезать. Если вы увидите равномерную консистенцию на срезе, то перед вами настоящий сыр. А вот в случае появления пустот знайте – вы приобрели подделку. Настоящий плавленый творог никогда не крошится и его можно разминать как пластилин. С каждым движением он станет еще более мягким и не потеряет однородную консистенцию.

Также на OBOZ.UA есть много других полезных советов: